Cronisti in classe. Riparte l’avventura: studenti protagonisti con i loro articoli

Penne, taccuini e pc pronti. Torna da martedì il campionato di giornalismo ‘Cronisti in classe’. Il progetto culturale e di educazione civica promosso da QN, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno quest’anno festeggia a Rimini la 19esima edizione. Nel progetto 2025 a Rimini verranno coinvolte ben 10 scuole (tre in più rispetto al 2024) e centinaia di alunni, tutti delle scuole medie della provincia. L’obiettivo del campionato, in cinque mesi di attività, è quello di avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione, alla carta stampata e digitale.

In azione quest’anno le scuole Bertola e Maestre Pie di Rimini, gli istituti comprensivi di Misano, San Giovanni in Marignano, Cattolica, Pennabilli, Ponte sul Marecchia e San Marino, la Santa Filomena di San Giovanni in Marignano e la Franchini di Santarcangelo. I ragazzi saranno messi alla prova direttamente sul campo: ogni classe partecipante, insieme ai propri docenti e tutor, dovrà realizzare tre pagine intere di giornale, complete di articoli, interviste, fotografie, interviste. Un vero e proprio campionato di giornalismo che proclamerà i vincitori a fine maggio.

Per l’intera durata del progetto ogni scuola coinvolta riceverà gratuitamente, ogni martedì di pubblicazione, copie de il Resto del Carlino di Rimini. Un modo per confrontarsi con i propri elaborati ma anche quelli di altre scuole, per approfondire, sfogliando il quotidiano, le notizie e i principali fatti di attualità. Alla fine tutti gli elaborati saranno valutati da una giuria qualificata presieduta da Agnese Pini, direttrice di QN, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, e si terrà una cerimonia di premiazione. Alla cerimonia saranno presenti anche gli sponsor.

I partner del campionato quest’anno saranno diversi: Gruppo Sgr Servizi, Banca Malatestiana, Myo, Optima Mec3, Start Romagna, Consorzio Piadina, La Cart, Centrale del Latte e Piemmei (ristorante Exquisito). Tutte le aziende sono in attesa di scoprire quali saranno i temi trattati dagli articoli dei ragazzi.

I baby cronisti della scorsa edizione hanno stupito tutti. Al primo posto è arrivato l’Ic San Giovanni in Marignano, secondo l’istituto comprensivo di Pennabilli in Valmarecchia. Terzi classificati i ragazzi dell’Ic di Bellaria Igea Marina. "Ogni anno i ragazzi stupiscono per la ricerca dei temi e perché spesso riescono a scovare delle vere notizie che poi approfondiamo anche noi dalla redazione – commentano i cronisti della redazione de il Resto del Carlino di Rimini – Ogni anno con questo campionato vogliamo offrire un’opportunità ai ragazzi di appassionarsi al mondo del giornalismo. Serve passione per diventare cronista, serve coraggio nel dire anche le cose che danno fastidio, serve spirito etico. Speriamo che qualcuno di questi giovani cronisti possa in futuro bussare alla porta della redazione del Carlino, per entrare nella nostra squadra".

"Quello proposto ai ragazzi delle nostre scuole – osserva Agnese Pini – è un percorso avvincente nel corso del quale, indossando i panni del reporter, i giovani si troveranno a tu per tu con le notizie e con la loro curiosità e potranno avvicinarsi al giornale come strumento di analisi e di nuove conoscenze per fare quello che fanno ogni giorno i giornalisti: fornire ai lettori gli strumenti per capire e conoscere quello che accade e farsi un’opinione sulla società che cambia".