Cronisti in classe, riparte l’avventura

Manca pochissimo. Martedì torna sulle pagine de il Resto del Carlino di Rimini il campionato di giornalismo ‘Cronisti in classe’, progetto promosso da Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno per avvicinare, in tutta Italia, gli studenti delle scuole secondarie di primo grado al mondo dell’informazione – sia carta stampata che digitale – cimentandosi nella realizzazione di alcune pagine di giornale. Una formula vincente, che in 22 anni di edizioni si è rafforzata nei territori dove le storiche testate sono fortemente radicate. Nella provincia di Rimini, gli istituti coinvolti quest’anno saranno sette: Santa Filomena e l’Istituto comprensivo di San Giovanni in Marignano, l’Ic Bellaria, scuola Franchini di Santarcangelo, Ic Misano, Ic Olivieri di Pennabilli e la scuola Bertola di Rimini. Tutti guidati dai loro docenti e tutor, i ragazzi si cimenteranno nella scrittura di articoli, interviste, inchieste, approfondimenti e tanto altro. La sfida andrà avanti fino a primavera, verso fine maggio. Le uscite saranno due a settimana, il martedì e il giovedì. Tutti gli elaborati saranno valutati da una giuria qualificata presieduta da Agnese Pini, direttrice di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. A fine maggio si svolgerà la cerimonia di proclamazione dei vincitori, con tanto di targhe e premi. Le pagine pubblicate saranno anche riprodotte sui social del Carlino e sul sito web, e potranno essere votate per decretare anche quelle preferite dal web. Per l’intera durata dell’iniziativa gli studenti riceveranno a scuola delle copie di giornale cartaceo, per seguire i lavori e rimanere aggiornati sui fatti di cronaca. Un modo utile per incentivare il dibattito in classe. Il campionato di giornalismo vede il sostegno e la partecipazione di importanti sponsor locali: a Rimini l’iniziativa è sostenuta da Gruppo Sgr e Banca Malatestiana.

Rita Celli