Cronisti in classe Tempo di pagelle

Il campionato di giornalismo ’Cronisti in classe’ del Resto del Carlino è arrivato alla fine. Nella sua 17esima edizione, ha visto in azione tantissimi baby cronisti di ben nove scuole medie della provincia di Rimini. La cerimonia di premiazione di ‘Cronisti in classe’ è in programma lunedì mattina nella Sala Energia del Gruppo Sgr di Rimini. Ad accogliere le delegazioni di studenti, accompagnate da docenti e dirigenti, sarà Bruno Tani del Gruppo Sgr, tra gli sponsor del campionato. Accanto a lui, Enrica Cavalli di Banca Malatestiana e Simona Coltelli della mostra ’Arte della moda’ del Museo Civico San Domenico di Forlì, che hanno sostenuto il progetto. E Carlo Andrea Barnabé, vice caposervizio del Carlino Rimini.

Ventisette le pagine scritte dai ragazzi, oltre 100 gli articoli pubblicati da febbraio a maggio. I cronisti in erba si sono cimentati in interviste, indagini e inchieste, trattando una fitta serie di argomenti: quelli di attualità legati alla guerra in Ucraina e alle problematiche di cyberbullismo, dai problemi legati all’ambiente passando per la storia,lo sport, il cinema, fino alle tematiche legate alle nuove tecnologie e all’economia. Tantissime le ricerche svolte dagli studenti in aula, e le interviste, fatte anche durante gite o trasferte. Cimentarsi nella professione del giornalista non è stato facile ma ce l’hanno davvero messa tutta.

"Anche quest’anno i risultati sono stati sorprendenti e i complimenti vanno davvero a tutti", dice Rita Celli, coordinatrice locale del progetto che con una giura formata da caporedattori, redattori e cronisti della redazione di Rimini, ha analizzato ogni articolo. "Dopo le difficili ultime settimane in Romagna – continua la redazione del Carlino – saremo tra le pochissime province a premiare i ragazzi. Siamo vicini a tutte le persone colpite dall’alluvione. Questa premiazione è dedicata a loro. A tutti gli studenti, agli insegnanti e alle famiglie delle zone devastate dal maltempo".

Il tempo delle ’pagelle’ del campionato riminese è arrivato. Per chi salirà sul podio, targa ricordo e buoni Comet in palio: 300 euro per la prima scuola classificata, 150 euro per la seconda e 100 per la terza. Il 7 giugno, in omaggio con il Carlino, sarà poi pubblicato uno speciale sulla premiazione e le pagine più belle di quest’anno. In bocca al lupo a tutti.