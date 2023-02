Cronisti in classe, tocca a voi Riparte la grande avventura

Martedì parte l’iniziativa più attesa fra i ragazzi: Cronisti in classe, il progetto promosso da Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno per avvicinare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado (le vecchie medie) al mondo dell’informazione – sia carta stampata che digitale – cimentandosi nella realizzazione di una pagina di giornale. Un vero e proprio campionato di giornalismo. Una formula vincente, che in 21 anni di edizioni si è rafforzata ed è cresciuta nei territori nei quali le storiche testate promotrici del progetto sono fortemente radicate. La conferma viene ancora una volta dai numeri globali di Cronisti in classe: oltre 500 sono le scuole coinvolte, un migliaio di classi iscritte fino ad oggi e più di 20mila alunni di Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Umbria e provincia di La Spezia che parteciperanno all’iniziativa. Tutti – guidati dai loro docenti tutor – si cimenteranno nella scrittura di articoli, interviste e inchieste giornalistiche e produrranno anche foto e disegni per confezionare le pagine di giornale da pubblicare sulle rispettive testate. La sfida andrà avanti fino a primavera, indicativamente fine maggio. Le uscite saranno due a settimana, una il martedì e una il giovedì. Poi tutti gli...