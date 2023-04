Cronistoria di un crollo annunciato

Nessuna sorpresa. Il crollo del pino, lunedì in viale Dante a Riccione, era stato ampiamente annunciato. La proprietaria aveva lanciato l’allarme in gennaio, quando le raffiche di vento avevano inclinato di un metro il tronco della pianta. Ma già un paio di anni fa il Comune era stato sollecitato a occuparsene tramite esposto presentato da una famiglia dirimpettaia, residente nel palazzo danneggiato dalla caduta dell’albero, che già allora aveva cominciato a inclinarsi. Complice la burocrazia, che allunga i tempi d’intervento, è accaduto quanto si temeva. Per tagliare il pino non bastava la firma della proprietà, occorreva quella di tutti i condomini, ma una era impossibile averla. Ora ci si chiede se di fronte a un pericolo pubblico, a un’emergenza, debbano prevalere certe formalità e chi si assume i rischi del caso. A raccontare l’odissea che ha dell’incredibile è la proprietaria Isabella Pericoli. "L’assessore Christian Andruccioli _ premette _ invita i privati possessori di alberi ad adoperarsi per la sicurezza pubblica, ma nel mio caso lo contesto, perché noi c’eravamo già rivolti al Comune. Abbiamo sempre curato il pino. Il 24 gennaio, quando col vento si è inclinato sollevando il pavimento, abbiamo chiamato i vigili del fuoco, che dopo il sopralluogo hanno inviato il verbale al Comune. L’albero non presentava pericolo imminente, ma considerata la sua vetustà non era stato escluso il peggioramento in caso di eventi avversi. Se ne chiedeva il monitoraggio. Il giorno dopo sono andata in municipio, dove il dirigente mi ha richiesto una perizia con strumenti. Cosa fatta tramite l’agronomo Walter Uguccioni intervenuto entro due giorni. La perizia è stata presentata il 16 febbraio, la risposta dal Comune tardava ad arrivare, sicché tramite l’avvocato Fabio Ronci, il 10 marzo temendo la caduta, ho fatto un sollecito".

Nella missiva si avvertiva che nel caso l’istanza venisse disattesa, i fatti sarebbero stati denunciati all’autorità giudiziaria. La ricevuta di consegna è giunta il 13. Il 22, visto il parere favorevole rilasciato dal responsabile dell’Ufficio Ambiente per l’abbattimento del pino, sono state poste le solite condizioni, a partire dalla sua sostituzione con albero della stessa specie, ma prosegue la Pericoli "occorreva pure ripresentare la perizia, perché si riteneva la firma dell’agronomo illeggibile. Si richiedeva infine la firma di tutti i condomini, che il catasto attribuisce a noi, mentre in base alla legge del 2020 potrebbe risultare condominiale". Tutte le spese finora sono state sostenute dalla Pericoli, arrivata al punto di assicurare il pino, per fortuna crollato senza danni a persone e auto, se fosse successo domenica sarebbe stato un disastro.

Nives Concolino