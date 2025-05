Cronotachigrafo truccato: autista nei guai

Un camionista di 42 anni è stato scoperto a manomettere il cronotachigrafo del suo mezzo pesante durante un controllo della polizia stradale di Novafeltria, impegnata in un servizio mirato ai trasporti in collaborazione con i tecnici della Motorizzazione. L’autista è stato fermato nei giorni scorsi da una pattuglia della Polstrada. Fin dai primi accertamenti sulla ’scatola nera’ del camion sono emerse anomalie nei dati relativi ai tempi di guida e di riposo. Gli agenti, insospettiti, hanno disposto il trasferimento del veicolo in un’officina specializzata per smontare la cabina di guida e vederci chiaro.

Le verifiche hanno permesso di individuare un sofisticato sistema di frode: un sensore parallelo nascosto nel cruscotto, collegato a un filo che fungeva da antenna, e azionabile tramite un telecomando. Grazie a questo marchingegno, il cronotachigrafo veniva ingannato, consentendo all’autista di guidare ben oltre i limiti consentiti senza registrare correttamente le ore al volante. Ma non è tutto. Gli approfondimenti hanno portato alla luce anche la manomissione del sistema di controllo delle emissioni. In particolare, era stato disattivato il dispositivo che, al termine dell’additivo AdBlue – indispensabile per ridurre l’impatto ambientale dei gas – avrebbe dovuto automaticamente limitare la potenza del motore. Così, il camion poteva continuare a circolare a pieno regime, eludendo le norme ambientali.

Tutti i dispositivi fraudolenti sono stati sequestrati e il mezzo pesante è rimasto fermo fino al termine delle operazioni. Per il camionista, oltre al fermo immediato, è scattato un maxi verbale da 3mila euro, il ritiro della patente e la decurtazione di 14 punti.