Crossroads, gran finale con il pianista cubano Alfredo Rodriguez

Gran finale domenica sera alle 21,15 per Crossroads 2023. Alla Corte degli Agostiniani il live del pianista cubano Alfredo Rodriguez (assieme a Yarel Hernandez al basso elettrico e Michael Olivera alla batteria). A fargli da mentore c’è addirittura Quincy Jones. Trascinante, carismatico, funambolico: nato a Cuba nel 1985, figlio d’arte (il padre era un cantante e conduttore televisivo), Alfredo Rodriguez ha ricevuto un’educazione pianistica classica. Ma sin dall’adolescenza, ha fatto pratica di musica popolare, esibendosi con l’orchestra del padre. Nel 2006 il festival di Montreux porta il suo talento all’attenzione internazionale: anche di Quincy Jones, che in quell’occasione lo potè ascoltare in un’audizione privata. Nel 2009 dal Messico, dove si stava esibendo con suo padre, attraversa la frontiera con gli Usa in maniera poco ortodossa, chiedendo asilo politico. Vive quindi di ingaggi di fortuna, pian piano centrando la sua strada anche grazie a Quincy Jones, che decide di mettersi al lavoro con lui, coinvolgendolo nella realizzazione della versione inglese della canzone ufficiale di Shanghai World Expo.

Rodriguez poi ha suonato con Wayne Shorter, Herbie Hancock, Patti Austin, McCoy Tyner. Soprattutto ha messo in chiaro il suo portentoso stile pianistico: un’intensa fusione di spirito e tecnica sia cubana che jazz.