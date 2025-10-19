Culle vuote in Riviera. Crollo delle nascite, la Regione avverte:: "Il governo si muova"

C’erano una volta le famiglie numerose, le carrozzine accanto ai gelatai sul lungomare, le voci dei bambini che si rincorrevano tra le cabine color pastello di Rimini. Oggi, invece, le culle si svuotano. In quindici anni la provincia ha perso il 35% delle nascite: più di un terzo dei bambini che nel 2009 affollavano le scuole materne oggi semplicemente… non esistono. E non è solo un problema di numeri, ma di futuro.

Nel 2023, racconta il Report demografico regionale dell’Emilia-Romagna, il numero medio di figli per donna è sceso sotto 1,2. Un dato da allarme rosso, che colloca Rimini tra i territori meno fertili d’Italia. Persino Piacenza — che guida la classifica regionale — si ferma a 1,35. L’età media al parto sfiora i 33 anni, e le madri sotto i 35 sono ormai una minoranza in ritirata: il 64,2%. Dietro i numeri, un mutamento silenzioso e profondissimo. La fascia d’età 30–39 anni, quella che genera il 60% delle nascite, si è ridotta di un quarto. E anche le famiglie straniere, per anni unico argine al calo demografico, ora rallentano. Le proiezioni per il 2024 sono impietose: meno di 1.700 nati, tasso di fecondità a 1,18. Una curva che continua a scendere, mentre i reparti di ostetricia chiudono una stanza dopo l’altra.

"La diminuzione della natalità è ormai un fenomeno strutturale" si legge nel report. Tutte le province — da Reggio Emilia a Modena, da Ferrara a Ravenna — perdono terreno. "Abbiamo perso un terzo dei nati in quindici anni". E se questo fosse il titolo di un film, si chiamerebbe L’Italia che scompare. Emma Petitti, vicepresidente regionale del Pd, non nasconde la preoccupazione: "La Regione investe: oltre 40 milioni per nidi e infanzia, più di 30 per il Fondo Affitti, misure per conciliare lavoro e vita familiare. Ma da sola non può bastare". Poi la stoccata: "Serve un piano nazionale serio, con risorse certe e una visione di lungo periodo. Il governo non può restare fermo". Eppure, tra bonus a singhiozzo e incentivi "una tantum", il Paese continua a discutere di tutto tranne che della sua sparizione. Ogni anno, migliaia di giovani lasciano l’Italia. Quelli che restano, rinviano figli e sogni: stipendi bassi, case care, contratti a tempo, nidi introvabili. Così, mentre il dibattito politico si incarta su simboli e slogan, la popolazione invecchia, i paesi si spengono, e intere generazioni si dissolvono nel silenzio statistico dei grafici. Rimini, simbolo della spensieratezza italiana, oggi fotografa il contrario: un Paese stanco, che non riesce più a immaginarsi domani. Perché il vero inverno non è quello del turismo fuori stagione, ma quello delle culle fredde.