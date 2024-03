"Cultura, candidatura senza basi solide"

Un bagno di umiltà anche per prendere con un po’ d’ironia una sconfitta. Rimini, battuta da L’Aquila nella corsa a Capitale italiana della cultura 2026, in questi giorni per bocca dei sindaci, attuale ed ex, Jamil Sadegholvaad e Andrea Gnassi, ha ribadito tra le righe dei complimenti al vincitore di non avere gradito una serie di "aiutini da certa politica". E ai due l’ex consigliere comunale e attuale vice coordinatore a Rimini di Forza Italia, Davide Frisoni, dice che Rimini sarà Capitale della cultura al "momento giusto". Da artista ed ex presidente della commissione Cultura del Comune, Frisoni sostiene che "questa candidatura precoce e un po’ ingenua può essere uno primo step, uno stimolo a migliorare un progetto di città". Insomma, il percorso è "solo all’inizio e deve continuare", ma senza "‘sburonaggine’ riminese".

Il progetto, prosegue, "viene sbandierato" da "molti anni" e si è concluso "amaramente a metà della prima epoca Jamil, nonostante le buone e molto egocentriche intenzioni dei due sindaci". Certo "non per cause prettamente di favoritismo politico-ideologico", bensì "per una mancanza di fondamenta solide". Da qui l’invito a Gnassi a "soprassedere" alla presentazione di una interrogazione a Roma "con conseguente figura barbina".

Poi l’affondo sul Museo Fellini, "finanziato dal tandem tutto piddino Gnassi-Franceschini per dare lustro a entrambi in un momento di difficoltà. Denaro elargito un po’ a cuor leggero su un progetto pessimo". Dunque, tira le somme Frisoni, è fallito il "modello piddino: realizzo progetti culturali per avere più turismo". La convinzione dell’azzurro è che "Rimini era e potrà tornare a essere un grande centro della cultura nazionale ma per arrivarci occorrono tempo, dedizione, programmazione, economie. La fretta dei sindaci non si addice a questo percorso". Si deve ripartire, secondo Frisoni, dal recupero e valorizzazione dell’Anfiteatro romano e contemporaneamente iniziare il percorso di candidatura a patrimonio dell’Unesco del Tempio Malatestiano, Arco d’Augusto e Ponte di Tiberio. "Noi – conclude – faremo la nostra parte da protagonisti insieme ai cittadini che credono nella possibilità di un cambiamento".