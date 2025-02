Cultura del mare, nuovo spazio. Immobile al Circolo velico

Barca a vela che passione! E proprio per promuovere e incentivare le attività legate alla cultura marinaresca, l’amministrazione comunale ha affidato uno spazio in uso pubblico al Circolo Velico Riminese, storica istituzione sportiva amatoriale cittadina. Si tratta di un immobile nella zona del porto, che viene dato in concessione all’associazione velistica per un periodo di sei anni.

"Affidato in concessione d’uso all’asd Circolo Velico Riminese – segnala l’amministrazione municipale in una nota – l’immobile di proprietà comunale in via Destra del Porto con l’obiettivo di promuovere le attività connesse alla valorizzazione e diffusione della cultura marinara, della vela e della nautica da diporto".

A seguito della "procedura pubblica di gara per l’affidamento in concessione d’uso", il Comune di Rimini ha affidato al Circolo Velico Riminese, unico soggetto che ha presentato domanda, l’utilizzo per sei anni dell’immobile in via Destra del Porto n. 147/A, a fronte di un canone annuo di 26mila euro oltre all’Iva.

L’affidamento – conclude Palazzo Garampi – "ha l’obiettivo di assegnare ad un soggetto qualificato lo svolgimento delle attività di diffusione, conoscenza e pratica della vela, della nautica da diporto con organizzazione di corsi teorici e pratici per diffusione cultura marinaresca, nonché corsi di vela aperti al pubblico per istituzione nautica ed attività di organizzazione e gestione di eventi sportivi, in particolare regate veliche di interesse locale e nazionale".