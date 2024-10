Cultura protagonista con i giovani

Due giornate dedicate alla cultura per la città di Rimini. Il Comune ha deciso di affidarle ai giovani, ma per capire quali si accettano candidature. E’ nato ‘Cantiere città – Junior edition’, un progetto che prevede l’individuazione da parte di ogni città finalista al titolo di Capitale italiana della Cultura 2026 (che ha visto Rimini arrivare a un soffio dalla vittoria) di un numero massimo di 30 giovani tra i 18 e i 23 anni interessati a co-progettare, con il supporto della Fondazione, e a gestire un programma di due giornate di attività culturali da svolgersi nel proprio comune. La fase di co-progettazione si svilupperà a novembre per concretizzarsi poi tra gennaio e aprile 2025. Possono presentare domanda di partecipazione giovani tra 18 e 23 anni, che risiedono in provincia. Va presentata una lettera con le motivazioni da inviare all’indirizzo dipartimento4@pec.comune.rimini.it entro le 13 di venerdì 25 ottobre.