Cultura, storia, sport e spettacolo: il maxi bando c’è, avanti coi progetti

Occhio al web: è online il bando pubblico esplorativo che disciplinerà, anche per il 2025, l’erogazione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, compartecipazioni e interventi finanziari di varia natura. Il bando si rivolge al mondo del terzo settore, a partire da quello associativo (domande da inviare all’Ufficio "preferibilmente" entro venerdì 31 gennaio). Il documento, consultabile sul sito istituzionale www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it, "sostanzia la volontà dell’amministrazione di sostenere nel concreto quei soggetti i quali promuovono la crescita della comunità in campo sociale, culturale, scientifico, educativo, sportivo, ricreativo, turistico, dello spettacolo, della protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale, nonché nel campo della difesa dei diritti dei cittadini, dell’integrazione civile e sociale dei soggetti deboli ed emarginati". Per questo sono diversi gli àmbiti di contribuzione coperti dal bando: dalla cultura allo sport, dal tempo libero all’educazione, dal campo socioassistenziale al turismo, dall’ambiente alla cura del territorio. I destinatari dei contributi sono "i soggetti del terzo settore, che siano espressamente impegnati in progetti di interesse pubblico". Ovvero, persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, gruppi e comitati, con "priorità a coloro che svolgono la propria attività prevalente attività nel Comune di Bellaria Igea Marina e che presentano progetti o iniziative da realizzare a favore della popolazione residente".