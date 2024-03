Cultura, una giornata capitale: "Città cambiata, si può vincere"

"Rimini può essere una Capitale della cultura perché vive tra la sua contemporaneità e il mondo antico. Entrambi aspetti che possono essere estremamente legati alla sua natura turistica". Alessandro Giovanardi, storico dell’arte, si esprime a poche ore dall’audizione che vedrà la delegazione riminese presentare la propria candidatura davanti alla commissione ministeriale. Ieri hanno ‘sfilato’ le prime cinque candidate partendo da Agnone e proseguendo con Alba, Gaeta, L’Aquila ed infine Latina. Oggi sarà il giorno di Rimini, che nell’ora a disposizione, divisa tra i 30 minuti di esposizione e la mezz’ora per le domande della commissione, si giocherà il futuro. L’orario da segnarsi è quello delle 11,30. Sempre oggi termineranno le audizioni con Lucera, Maratea, Treviso e l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese. Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha messo le mani avanti augurandosi che non vi siano opinioni a priori. Parole dettate dagli endorsement nei confronti di L’Aquila e Latina. "E’ quanto mi auguro anch’io - riprende Giovanardi -. Con tutto il rispetto per Latina, ritengo che Rimini possa contare su una storia importante. Mentre ammetto che L’Aquila possa giocarsi motivazioni storiche ed anche attuali che la vedrebbero rinascere dopo il terribile evento del terremoto. Chiaramente mi dispiacerebbe se dovesse accadere, ma detto questo penso che Rimini non possa fermarsi a un riconoscimento. Da anni ormai è stato introdotto un percorso che deve proseguire. Questo stesso percorso che passa per la cultura deve diventare una struttura portante nella quotidianità dei riminesi ed anche dei turisti". Una svolta che non deve perdere la propria forza qualsiasi sia la decisione che verrà ufficializzata entro il mese di marzo dal ministero. "Ormai da anni a questa parte vediamo quanto la città storica e culturale sia sempre più apprezzata dai turisti soprattutto stranieri. Tanto è stato fatto, ma c’è altro che si può fare. Rimpiango una cosa del passato, le rassegne cinematografiche degli anni Ottanta. Ecco, oggi, pensando a quanto è stato fatto per Fellini e con Fellini, sarebbe interessante tornare a proporre grandi proposte cinematografiche per la città e per l’intera Riviera adriatica. Fellini può rappresentare un punto di partenza per il grande cinema, d’altronde è lì, nella pellicola, che incontriamo il Maestro".

Andrea Oliva