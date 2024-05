"Cumuli di legno abbandonati in ‘salotto’ per tutto il weekend"

"Catafalchi in ‘salotto’". Sono quelli che per Fabrizio Pullè, segretario delle civiche di centrodestra, il Comune ha lasciato in viale Ceccarini nel fine settimana. Per un intero weekend, con tanti turisti e visitatori che hanno scelto Riccione e la sua zona centrale per trascorrere qualche giorno o qualche ora, "gli orribili catafalchi in compensato (installazioni scelte per il periodo primaverile ndr) sono stati smontati e lasciati lì dove erano, accatastati in mezzo al viale con tanto di bandelle rosse. Alcuni cumuli di legno arrivavano a oscurare le vetrine dei negozi". Il segretario usa due termini: "Sciattezza e trascuratezza". Ma si chiede anche il perché. "Per tutto il weekend è stato il nostro biglietto da visita per i turisti. Era troppo difficile, tra Geat e Comune, organizzarne la rimozione prima del fine settimana?". Ma per Pullè la risposta potrebbe essere peggiore del dato di fatto. "Mi auguro che lo smontaggio e mantenimento lungo il viale non siano stati fatti in attesa del passaggio del Giro d’Italia, per poi rimontarli. Sarebbe ancor più grave presentare Riccione in diretta televisiva con i ciclisti che sfilano in viale Ceccarini a fianco di quei catafalchi. Noi e i commercianti dell’area centrale rimaniamo in attesa di spiegazioni". C’è dell’altro. "I cubi di legno colorato sono stati tolti da piazzale Roma e messi in viale Dante, immaginiamo perché in piazzale Roma partirà il Giro. Tuttavia sul ponte di viale Dante sono stati messi e tolti in 24 ore".

Andrea Oliva