Cuochi in gara, la sfida è servita

Marzia Versiglia

Attesi in Fiera oltre 1.500 cuochi, 16 team provenienti dall’Italia e dall’estero, pronti a sfidarsi - in singolo e a squadre - nei 4 giorni di gara, mettendosi alla prova su cucina fredda, cucina calda, pasticceria da ristorazione e cucina artistica. Da domani al 22 febbraio tornano alla Fiera di Rimini i Campionati della cucina italiana, la più importante competizione culinaria nazionale, giunta quest’anno alla sua settima edizione. L’evento è organizzato dalla Federazione italiana cuochi in collaborazione con Ieg - Italian exhibition group - all’interno di Beer&food attraction.