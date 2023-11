Cuoco e cameriere per l’Old Wild West

Oltre 5mila collaboratori di 80 nazionalità diverse. Numeri decisamente significativi per il gruppo Cgr (Compagnia generale ristorazione), che da quasi trent’anni è leader nello sviluppo e nella gestione di ristoranti a tema e di cui fa parte la catena Old Wild West, nota per le sue ambientazioni in perfetto stile western. Sul sito www.cigierre.com, alla voce ‘Lavora con noi’, sono attualmente presenti 310 offerte di lavoro. Selezionando le posizioni che fanno riferimento ai ristoranti presenti sul nostro territorio, ci sono due offerte di lavoro per il locale all’interno del centro commerciale Le Befane di Rimini e tre per il vicino Romagna shopping valley di Savignano. A Rimini si cercano un responsabile di cucina e dei camerieri di sala. Per la prima figura, le mansioni riguardano la gestione e la verifica di tutte le attività relative alla cucina; la responsabilità della formazione e della crescita professionale del personale del reparto; il raggiungimento degli obiettivi economici e qualitativi prefissati insieme al team. Tra i requisiti richiesti l’esperienza nella ristorazione commerciale, una buona capacità di comunicazione, orientamento al cliente, conoscenza del servizio cucina, buone capacità di lavoro in squadra. Per i camerieri, come indicato nel sito, sono richiesti "un sorriso, uno sguardo e un consiglio che accolgano chi vorrà venirci a trovare" ed è previsto il lavoro a turni distribuiti su tutta la settimana. Per il ristorante di Savignano a Mare servono un responsabile di sala, addetti alla cucina e camerieri di sala. Per verificare i dettagli delle offerte (che sono rivolte a candidati ambosessi) e per inviare il curriculum ci si deve collegare al seguentelink https:www.cigierre.comlavora-con-noi e selezionare l’inserzione che interessa.