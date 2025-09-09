Cura choc per i parcheggi: "Siamo pronti a espropriare alcuni alberghi chiusi da anni per realizzare 150 posti auto"

Il maxi parcheggio interrato di piazza Marvelli sarà una boccata d’ossigeno per la sosta a Marina centro. Gli oltre 300 nuovi posti auto (più altri 200, a raso, per le moto) dovrebbero essere pronti entro giugno 2026. Ma "ne servono altri. Anche in altre zone". Ecco perché il sindaco Jamil Sadegholvaad e gli assessori competenti, insieme a dirigenti e tecnici, stanno lavorando ad altre soluzioni per realizzare nel 2026 nuovi parcheggi a Marina centro e non solo. E tra le ipotesi al vaglio di Palazzo Garampi c’è quella di acquistare o – addirittura – espropriare 2 o 3 hotel in disuso e chiusi da anni, per demolirli e ricavare al loro posto nuovi parcheggi a raso.

L’operazione "non sarà semplice – ammettono dal Comune – ma stiamo lavorando per arrivare a un accordo con i proprietari entro la fine dell’anno". Sarà una misura "chirurgica, limitata ad alcune situazioni", che ha il pregio di non dover attendere la prossima variante al Regolamento urbanistico edilizio (Rue), che consentirà di trasformare il vincolo alberghiero in semplice vincolo turistico dando la possibilità, ai proprietari di molti vecchi e fatiscenti hotel, di fare altro al posto delle strutture. La variante al Rue dovrebbe essere pronta entro la fine dell’anno, ma servirà poi del tempo perché possa portare ai primi risultati concreto. Per questo l’amministrazione ha deciso di agire da subito, per acquisire almeno un paio di vecchi hotel e demolirli per farci dei nuovi parcheggi. "In questo modo si risolverebbe, da una parte, il problema del degrado che causano alcune strutture chiuse e abbandonate da anni – osservano da Palazzo Garampi – Dall’altra, si amplierà così l’offerta dei parcheggi nella zona mare per riminesi e turisti".

Il Comune ha già individuato alcuni hotel che potrebbero fare al caso: "Sono in corso i necessari approfondimenti tecnici". E se l’operazione andrà in porto l’amministrazione metterà già a bilancio per il 2026 le risorse necessarie per l’acquisizione (o l’esproprio) degli alberghi e i lavori per la demolizione e la realizzazione dei parcheggi. L’obiettivo è ricavare complessivamente almeno 150 nuovi posti auto. Parcheggi che, nel caso, "sarebbero pronti già per l’estate 2026". A differenza di quelli in costruzione in piazza Marvelli, i 2 nuovi parcheggi che verrebbero ricavati al posto degli hotel sarebbero tutti a raso. Dove? Se tutto filerà liscio, una delle zone sarà Marina centro. Un altro parcheggio verrebbe ricavato invece a Rimini nord o a Rimini sud. Tutto dipenderà da quali strutture, tra quelle al vaglio dal Comune, alla fine saranno acquisite.

La volontà è chiudere l’operazione entro l’anno e a Palazzo Garampi sanno che incontrerebbe i favori di tanti. Da anni operatori e consiglieri di opposizione incalzano affinché si trovino soluzioni per i vecchi hotel dismessi, realizzando al loro posto nuovi servizi e parcheggi. Obiettivo che ha ben chiaro Sadegholvaad. L’aumento dei parcheggi, specie in zona mare, è stato uno dei suoi cavalli di battaglia in campagna elettorale ed è nero su bianco negli obiettivi di mandato. Ora serve uno scatto in avanti per concretizzare le promesse.