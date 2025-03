Cura da 400mila euro per la rupe: "Riapriremo anche la scalinata"

La prima ’cura’ della rupe di Verucchio nel 2021, dopo la caduta di alcuni sassi. Per metterla in sicurezza, la Regione e la protezione civile impiegarono anche gli elicotteri, che con uno spettacolare intervento ’imbragarono’ la rupe. Sono passati 4 anni da quel primo stralcio di lavori, costato 100mila euro. Il prossimo sarà quello definitivo. Nel giro di qualche settimana partirà il nuovo intervento della protezione civile per il consolidamento della rupe. Il costo dell’opera – che proseguirà tutta l’estate – sarà di 420mila euro. Tra i lavori previsti la pulizia della rupe sotto la Rocca Malatestiana e la stesura di reti di protezione per evitare la caduta di sassi. Un grande masso ostruisce l’affascinante camminamento che dal parco IX Martiri sale in maniera suggestiva al castello: l’intervento in partenza della protezione civile prevede anche il ripristino della scalinata.

Realizzata tra il 1975 e il 1980, durante la prima legislatura del sindaco Vinicio Fantini, la scalinata venne materialmente costruita da sole due persone per ragioni di spazio, calando il materiale dal parcheggio ex Macello. L’opera fu realizzata dal muratore Mario Celli di Verucchio e dal manovale Antonio Dolci, padre dell’attuale assessore ai lavori pubblici Luigi. "La protezione civile – fa il punto lo stesso assessore Dolci – finanzierà entrambi gli interventi, alla rupe e alla scalinata, con un importo di 420mila euro. La gestione dei lavori sarà in capo al Comune. Lavori che saranno affidati a una ditta di esperti rocciatori".

