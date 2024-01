Cura dei beni comuni, patto di collaborazione

Migliorare l’area verde del IV Peep e prendersene cura ma anche contribuire a creare legami di vicinato e inclusione di quartiere. E’ lo scopo del nuovo patto di collaborazione tra Comune di Rimini e cittadini per la manutenzione del verde, delle aree adiacenti e degli arredi e del IV Peep tra via Flavia Casadei, Marzabotto e Aldo Moro. “IV Peep Community” è il nome del progetto per una zona che comprende ben 1.073 alberi (di cui 349 studiati e monitorati) che corrispondono circa a 115 chili di pm assorbito per anno.