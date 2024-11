Cura di 200mila euro per l’ospedale: "Sistemiamo il padiglione storico"

Ci sarà qualche parcheggio in meno per alcuni mesi. Ma ne vale la pena. Parte da oggi a Santarcangelo il nuovo cantiere per l’ospedale ’Franchini’. Stavolta i lavori serviranno a riqualificare lo storico padiglione ’Rosa Lazzariniì e tutta la parte esterna ad esso. L’intervento, che è finanziato da fondi Pnrr (la spesa è di 200mila euro) ed è realizzato direttamente dall’Ausl, era atteso da tempo. Si parte ora che è arrivata finalmente l’autorizzazione da parte della Soprintendenza, il cui parere era vincolante trattandosi di un immobile di valore storico.

Con i lavori in partenza oggi saranno gli spazi esterni e i percorsi pedonali nell’area adiacente al padiglione storico, compreso il vialetto che collega il parcheggio di piazza Suor Angela Molari e la biblioteca Baldini. E verrà sistemata la facciata dell’edificio. "Le opere – spiega il Comune in una nota – si inseriscono nel più ampio intervento di ristrutturazione interna sul padiglione ’Rosa Lazzarini’, iniziato con la riqualificazione dell’obitorio". I lavori all’obitorio si erano resi necessari per le infiltrazioni e i problemi al tetto, che avevano causato disagi e polemiche. Il cantiere all’obitorio – attualmente chiuso – verrà completato tra qualche giorno. Vanno avanti anche i lavori per ladeguamento degli impianti antincendio. A questi si aggiungerà poi la realizzazione degli spogliatori per il personale al piano seminterrato: un intervento per altri 250mila euro, già in fase di progettazione, che verrà avviato nel 2025.

I lavori al padiglione storico e alle aree esterne avranno, inevitabilmente, un impatto anche sulla sosta. Per consentire l’intervento, una parte di piazza Suor Angela Molari (quella adiacente al padiglione) diventerà area di cantiere: addio ai parcheggi per almeno 6 mesi. La fine del cantiere è prevista per il 21 maggio. I disagi non mancheranno, specie nei giorni di mercato. Ma era impossibile, spiegano dal Comune, trovare altre soluzioni. "I lavori in partenza – osserva il sindaco Filippo Sacchetti – rientrano nel piano di ammodernamento, riqualificazione e riorganizzazione di spazi e di servizi del nostro ospedale". Un piano, rimarca il primo cittadino, "che negli ultimi anni ha visto l’Ausl investire sul ’Franchini’ oltre 5 milioni di euro tra gli interventi già realizzati, come la riqualificazione della chirurgia e del reparto di medicina e la realizzazione del nuovo reparto Osco (l’ospedale di comunità), i lavori in corso e quelli che riguarderanno il padiglione storico ‘Rosa Lazzarini’".