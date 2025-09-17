’Curatori per un giorno’: 60 ragazzi si candidano a organizzare rassegne alla Cineteca comunale

C’è tanta voglia di cinema a Rimini, anche tra i giovani. Lo dimostrano l’entusiasmo dei tanti che si sono candidati a Curatori per un giorno, l’iniziativa lanciata nelle scorse settimane per selezionare sei curatori under 30, a cui affidare ciascuno l’ideazione di una serata di cinema alla Cineteca comunale. "Le proposte ricevute – spiegano dal Comune – sono ricche di originalità e qualità, spaziano dal cinema classico all’animazione. Molti dei film suggeriti affrontano temi di disagio giovanile". Le pellicole proposte "vanno dagli anni ’30 a un paio di stagioni fa. Tra i film presentati perle da veri cinefili e capisaldi della settima arte". Una risposta importante – per numero e livello delle proposte – che ha convinto il Comnue a rilanciare: accanto alle sei serate inizialmente previste, il calendario si allargherà con altre tre nuove date tra gennaio e febbraio 2026 affidate ad altrettanti ‘curatori’ "così da dare spazio al maggior numero possibile di visioni e di prospettive".

A breve saranno scelte le proposte più interessanti, poi verrà definito il programma completo della rassegna. Il primo appuntamento è già in calendario: martedì 7 ottobre, alle 21 in Cineteca (ingresso libero). Non solo: visto il successo "l’iniziativa – annunciano da Palazzo Garampi – diventerà un appuntamento stabile nella programmazione della Cineteca". Nel 2026 infatti, oltre alle date aggiunte per la prima edizione, sono già previste altre due rassegne: la prima da marzo ad aprile e la seconda da ottobre a dicembre. Un’opportunità che "trasformerà i giovani da spettatori a protagonisti, affidando loro la responsabilità e il piacere di scegliere e raccontare i film che amano".