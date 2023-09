Cure e sicurezza: partono i gazebo

L’Azienda USL della Romagna, aderirà alla World Patient Safety Day attraverso iniziative per illustrare ai cittadini come migliorare la propria sicurezza sia al proprio domicilio che in contesti socio-sanitari. Saranno allestite postazioni informative dalle 9 alle 13 lunedì alla Casa della Comunità di Novafeltria. Mercoledì in piazza Tre Martiri a Rimini, e venerdì in corso Fratelli Cervi a Riccione.