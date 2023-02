Cyberbullismo, l’indifferenza rende colpevoli Gli studenti danno voce alla rete di rapporti umani

Quest’anno abbiamo partecipato al progetto ’Attraversamenti - Incroci in rete. Incontri non scontri’, volto a sensibilizzare sulla tematica del cyberbullismo. Non spenderemo parole per spiegare come si sia arrivati a questa idea, nel dire che erano coinvolte 4 scuole di differenti gradi scolastici, nonché enti come il Cts e la comunità Papa Giovanni XXIII.

Daremo voce a ciò che abbiamo capito, imparato, provato, sperando che ciò basti come prova della grande validità del progetto. Il cyberbullismo è il modo più esplicito per urlare la propria vigliaccheria: si offende qualcuno restando nascosti dietro uno schermo.

Il cyberbullo è un essere debole e solo: pensa di trascinare gli altri in basso ma è lui il primo a cadere. Occorre riflettere prima di agire: il cyberbullismo è un graffio sul cuore, una ferita invisibile eppure dolorosa. Se si è vittima di questa forma di violenza bisogna avere coraggio e denunciare. Avere coraggio significa anche schierarsi con la vittima, prendere una posizione, perché l’indifferenza rende colpevoli. Occorre fare rete, non quella di Internet, ma quella dei rapporti umani veri, basata sulle tre parole antidoto contro ogni forma di bullismo: ascolto, rispetto, compartecipazione.

Classe II B