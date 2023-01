Da 20 anni tormenta la sorella: allontanato

Minacce di morte, urlate mentre impugnava un martello o dei coltelli di cucina. Così, secondo la ricostruzione degli inquirenti, un uomo di 36 anni residente in Valconca avrebbe trasformato la vita della sorella, che fino a qualche tempo fa abitava con lui sotto le stesso tetto, in un vero e proprio inferno. I carabinieri stanno ora cercando di fare luce su una lunga serie di maltrattamenti, avvenuti in ambito famigliare, che il 36enne avrebbe perpetrato nei confronti della donna, vessandola e sottoponendola ad aggressioni per un arco temporale di circa vent’anni. Il gip del tribunale di Rimini Manuel Bianchi, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore Annadomenica Gallucci, ha disposto nei confronti dell’indagato la misura dell’allontanamento dalla casa familiare, imponendogli di non avvicinarsi all’appartamento in cui risiede la sorella e di non comunicare con lei in nessun modo. Per molto tempo la povera donna avrebbe sopportato in silenzio, per paura di possibili ritorsioni, quel calvario quasi quotidiano e gli atteggiamenti sempre più aggressivi del fratello. Varie volte era stata tentata di presentarsi in caserma a denunciare, ma all’ultimo secondo aveva avuto dei ripensanemnti, dettati dal timore di conseguenze se possibile ancora peggiori. Probabilmente i maltrattamenti sarebbero andati avanti ancora a lungo, se la vittima, durante una riunione condomonial, non avesse trovato il coraggio di vuotare il sacco. Esasperata da quell’incubo che sembrava non avere fine, alla fine è crollato ed è scoppiata a piangere davanti agli altri condomini, ripercorrendo per filo e per segno alcuni degli episodi peggiori che avrebbero avuto come protagonista il fratello. Uno sfogo che agli occhi dei condomini dev’essere apparso come una vera e propria richiesta d’aiuto. Per questo motivo hanno deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno messo in moto le indagini, sentendo gli altri abitanti della palazzina e i familiari della vittima.