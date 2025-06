Da 25 anni tra sport e solidarietà. Rimini for Mutoko, che bel traguardo

La solidarietà compie 25 anni, in un viaggio che parte dalla Riviera e arriva allo Zimbawe. Rimini for Mutoko, da un quarto di secolo organizza eventi tra sport e solidarietà, per raccogliere fondi volti a finanziare progetti di aiuto umanitario in Africa. Un traguardo importante che coincide con la scomparsa di Marco Garavelli, un volontario generoso che ha fatto tanto per l’associazione. "Per questo motivo quest’anno abbiamo bisogno più che mai dell’aiuto di tutti – spiega Giovanna Briganti, una dei volontari –. E’ questa la forza che ci spinge ad andare avanti giorno per giorno. Gli eventi di questa estate serviranno a finanziare quattro progetti: ’salute per Mutoko’, ossia l’acquisto di beni di prima necessità e di medicinali per garantire l’operatività dell’ospedale Luisa Guidotti a Mutoko. Poi ’operazione cuore’, finalizzato a fornire assistenza sanitaria ai pazienti cardiopatici, per lo più pediatrici: l’associazione finanzia viaggi in Italia dei bambini e dei loro accompagnatori. E infine ’lavoriamo insieme’ per favorire l’inclusività lavorativa di queste persone e ’pane quotidiano’ che acquista prodotti alimentari e di prima necessità. Tutto questo richiede un impiego di risorse di 71 mila e 750 euro".

Per finanziare i progetti, l’associazione Rimini for Mutoko propone un’estate all’insegna dello sport e dello stare insieme. Si parte il 29 giugno con il torneo di beach tennis al Club del sole di Viserba, seguito il 12 luglio dalla Run rise, la camminata in riva al mare, sotto i primi raggi dell’alba, con colazione offerta all’arrivo. Si continua poi il 18 luglio con il torneo di ’tavolino’ alla spiaggia 42 di Rimini; il 26 arriva la tradizionale competizione di burraco al campo di don Pippo di Rimini e poi il 2 agosto il torneo di beach volley a Bellaria Igea Marina e il giorno dopo, il 3, quello di footvolley ai bagni 53,54,55 di RImini. "Quando lo sport diventa uno strumento di solidarietà assume un valore ancora più alto – dice l’assessore Michele Lari –. I tornei organizzati da Rimini for Mutoko sono un vero e proprio gesto verso l’altro. Questo clima dei entusiasmo vissuto in 25 anni è da conservare e da portare avanti"

Federico Tommasini