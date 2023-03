Da 800 a 1.500: quasi raddoppiato il numero di alberi ‘curati’ da Geat

Raddoppiato il numero delle potature in città. Le piante sistemate dagli operai di Geat sono passate dalle 800 dello scorso anno alle 1.500 degli ultimi mesi. Non un dettaglio visto che in caso di fenomeni meteorologici estremi diminuisce la possibilità che i rami cadano a terra, su auto o peggio su chi cammina.

Il numero più alto degli interventi è stato effettuato in viale Gramsci dove 209 esemplari, tra oleandri e lagerstroemia, sono stati potati. In viale Romagna sono stati 168 i pini sistemati, in attesa di potatura dal 2013. Sempre i pini sono stati oggetto di taglio dei rami in eccesso in viale Cervino (44 piante), San Martino (41), Viareggio (11) e Puglia (13 nel giardino Turati). Motoseghe anche per i platani di viale Diaz (49), Vespucci (23), Bramante (39), Machiavelli (46), Martinelli (5), Michelangelo (64), Po (59), Toscana (15) e Canova (28). Questa è solo una parte dei lavori che hanno interessato anche altre zone della città, da viale D’Annunzio alla zona porto, dagli aceri dei viali Buzzi e Ravenna ai pioppi di viale Turati, viale Monopoli e viale Fucini, fino ad arrivare ai frassini di viale Gallipoli e alle 147 melie del lungomare della Libertà.