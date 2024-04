Da 86 a 525 le case a disposizione

Nel 2017 a Riccione c’erano 86 alloggi sulla piattaforma Airbnb. Nell’agosto dello scorso anno si è arrivati a 552. Una crescita esponenziale con centinaia di appartamenti sfitti destinati ai turisti e non agli affitti di lunga durata. Inutile dire che il fenomeno sottrae alloggi alle famiglie che vorrebbero stabilirsi in città, costringendole a cercare in altri comuni. L’analisi di Federalberghi mostra anche altro. Ad esempio il 37,3% degli annunci sulla piattaforma riguarda host, i gestori delle strutture, che gestiscono almeno 4 alloggi con punte di 15 e 16. Per l’associazione degli albergatori questo evidenzia un fenomeno imprenditoriale, cosa ben diversa dal mito della sharing economy. Basti dire che quasi la metà degli appartamenti sono disponibili oltre sei mesi l’anno. "Non è vero - sottolineano dall’associazione - che si condivide l’esperienza con il titolare. E non è vero che le nuove formule tendono a svilupparsi dove c’è carenza di offerta, visto che disponibilità ricettiva a Riccione non manca". Altro elemento è la sicurezza dell’ospite. Un hotel deve garantire determinati standard, mentre negli alloggi che si trovano sula piattaforma solo il 23,9% è dotato di un kit di primo soccorso, e il 31,5% ha un estintore. La cassaforte è presente nel 4,9% dei casi.