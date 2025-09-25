Da Ambra al Macbeth di Pecci, si rialza il sipario del teatro Galli

Risate, sorrisi agrodolci, riflessioni. Ma anche tirannia e censura, e le retoriche del presente. C’è tutto questo nel cartellone della stagione di prosa e danza del Teatro Galli di Rimini.

Turni abc. Sette spettacoli. Si comincia con la musica dei Monty Python ad accompagnare Rumori fuori scena di Michael Frayn, pluripremiata commedia inglese dedicata al mondo del teatro, portata in scena dalla The Kitchen Company (20, 21 e 22 novembre). Potere, inconscio, il confine labile tra il bene e il male sono i temi evocati da due grandi classici di William Shakespeare, come Macbeth, al Galli nell’allestimento diretto da Daniele Pecci sul palco insieme a Sandra Toffolatti (25, 26 e 27 novembre), e Riccardo III, con Vinicio Marchioni protagonista (16, 17 e 18 gennaio). La forza e la seduzione della parola sono al centro di una commedia feroce, comica e commovente come Il Misantropo di Molière (17, 18 e 19 marzo), per la regia di Andrée Ruth Shammah. Alla guida di una compagnia di interpreti di talento è Fausto Cabra nel ruolo Alceste. Martin McDonagh firma La reginetta di Leenane (16, 17 e 18 dicembre), un thriller psicologico dal sapore noir. Che porterà per la prima volta sul palcoscenico di Rimini Ambra Angiolini, insieme a Ivana Monti. Si torna alla commedia con Ditegli sempre di sì (20, 21 e 22 febbraio), omaggio di Domenico Pinelli a Eduardo De Filippo. Un tema, quello della follia, che accompagna sottotraccia anche Amadeus di Peter Shaffer che arriva al Galli (13, 14 e 15 marzo) nella versione prodotta dal Teatro dell’Elfo con Ferdinando Bruni (alla regia con Francesco Frongia).

Turno D-altri percorsi. Si parte con L’assaggiatrice di Hitler (15 novembre), con Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani. La narrazione femminile torna nella dark comedy Misurare il salto delle rane (9 gennaio) di Carrozzeria Orfeo. Con Elsa Bossi, Marina Occhionero e Chiara Stoppa. Ha raccontato le donne tra impegno e letteratura anche Natalia Ginzburg, autrice per il teatro di Ti ho sposato per allegria (27 marzo). Sul palco Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli. L’ironia, con un pizzico di thrilling, è la chiave usata anche da Sam Holcroft in A Mirror. Uno spettacolo falso e Non autorizzato (20 gennaio). Sul palco Ninni Bruschetta e Claudio ’Greg’ Gregori. La compagnia Frosini/Timpano propone Tanti Sordi (3 dicembre). Esplora invece il conflitto eterno tra legge e coscienza Roberto Latini con la rilettura contemporanea della figura archetipica di Antigone (26 febbraio). Affonda nelle radici della nostra storia Lettere a Bernini di Marco Martinelli / Albe (2 aprile): in scena Marco Cacciola.

Fuori abbonamento. Tra gli appuntamenti di primo piano il ritorno del grande musical con La febbre del sabato sera (18 e 19 febbraio) produzione della Compagnia della Rancia. Ad aprire la stagione di prosa sarà Paolo Cevoli con il nuovo monologo Figli di troia (28 e 29 ottobre), poi Otto infinito. Vita e morte di un Mamba, con lo storyteller sportivo Federico Buffa (6 marzo). Sport e storia si intrecciano al Teatro degli Atti anche in Pugni pesanti (29 gennaio) con Denis Campitelli. Ancora due appuntamenti al Teatro degli Atti, tra ricerca e teatro civile: Teatro Patalò presenta Anna Ghiaccio (12 dicembre), mentre Davide Enia torna in scena con Autoritratto. Appuntamento l’8 dicembre con l’operetta della Compagnia Corrado Abbati che quest’anno propone Cin Ci Là.

Danza. Due gli appuntamenti in calendario: il Balletto di Roma rimette in scena La dernière danse?, (28 novembre) e la Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei, Puccini’s Opera-Voci di donne (31 gennaio).

Per la stagione del Galli rinnovo abbonamenti da oggi, nuovi abbonamenti dall’11 ottobre.