Da Avetrana al caso di Erika e Omar. Riflettori sui processi mediatici

Sarà conferito a Carlo Lucarelli il VII premio ‘Andrea G. Pinketts’ che interpreta dal vivo l’estratto di una puntata del podcast ‘A fari spenti’. La premiazione è in programma domani alle 21 in piazza 1° Maggio a Cattolica nell’ambito del Mystfest, festival del giallo, del noir e del true crime, quest’anno sottotitolato ‘Indagini sulla violenza’.

L’impegno ventennale della Fondazione emiliano-romagnola per le Vittime di reato, presieduta dallo stesso Lucarelli, sarà al centro della serata intitolata ‘Oltre le parole: riconoscere, denunciare, cambiare’. Per l’occasione il noto scrittore, sceneggiatore e conduttore radiotelevisivo leggerà un estratto della puntata dedicata al femminicidio di Alessandra Matteuzzi, tratta dal podcast della Regione ‘A fari spenti’. Seguirà un dialogo tra Lucarelli, lo psicopedagogista Stefano Rossi, la scrittrice Maria Elisa Aloisi e la direttrice della Fondazione Elena Zaccherini. Il confronto sarà accompagnato dal disegno dal vivo dall’illustratore e fumettista Alessandro Baronciani, che tradurrà in grafica le suggestioni emerse dal dibattito.

Intensa anche la giornata odierna che comincerà alle 17 con Gialli sotto l’ombrellone - Speciale ragazzi. All’Altamarea Beach Village Stefano Tartarotti presenterà il fumetto-gioco 15 mondi da Cana (Ms edizioni, 2025) avventura perfetta per chi ama le storie interattive. Il Mystfest in collaborazione con OnePodcast e l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia di Rimini oggi parlerà pure dei processi mediatici, dal caso di Erika e Omar a Sarah Scazzi. Tema della serata, che si terrà alle 21nel Salone Snaporaz, è ‘Effetti collaterali. Crimini, inchieste e mass media’. Interverranno Antonio Cristiano, autore, tra gli altri, di ‘Erika&Omar - Senza un perché’, in cui si ripercorre il caso che nel 2001 sconvolse l’Italia, Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, che con ‘Sarah, inchiesta su un omicidio’, hanno ricostruito il delitto di Avetrana con documenti inediti e testimonianze esclusive. Piccinni e Gazzanni sono pure gli autori del libro ‘Sarah’ (Fandango Libri, 2020) da cui è stata tratta la docuserie per Sky. Interverranno pure il giornalista Massimo Lugli e Giovanni Boccia Artieri dell’Università di Urbino. Sempre questa sera alle 21, primo appuntamento con I misteri della Regina, visite guidate tra il centro storico e la Galleria Paparoni (prenotazione obbligatoria 0541966621/697), mentre alle 23,30 per Visioni notturne 30 sarà proiettato il film del 2024 The Substance di Coralie Fargeat, introdotto da Joe Denti, narratore della storia del cinema.