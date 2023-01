Da Baghdad alle Filippine, altri 100 negozi per Teddy

E’ sbarcato anche a Baghdad e a Dubai. E ha aperto nuovi negozi in molte altri parti del mondo, dalla Bielorussia alla Giordania, dalla Serbia al Libano, passando per Bulgaria, Slovacchia, Polonia. E’ diventato sempre più internazionale il gruppo Teddy, il colosso riminese dell’abbigliamento, grazie ai 91 nuovi negozi aperti tra l’Italia e altre 24 paesi nel corso del 2022. Un anno che ha segnato il debutto di Teddy in Iraq e negli Emirati Arabi Uniti, e ha consolidato la presenza dei vari marchi del gruppo in Europa e in Asia, con aperture anche in Kirghizistan e nelle Filippine. Grazie ai nuovi negozi inaugurati nel 2022 Teddy può vantare oltre 800 punti vendita nel mondo, tra quelli gestiti direttamente e quelli in franchising, a cui si aggiungono i 40 affiliati del marchio Rinascimento. "Abbiamo ancora una volta attinto allo straordinario patrimonio di relazioni con i nostri affiliati – dice il direttore sviluppo di Teddy Luca Binci – che si è dimostrato un elemento di propulsione decisivo per farci fare gli ulteriori passi avanti nel 2022". Grazie "alla conoscenza dei vari mercati portata dai partner, e al valore riconosciuto nei brand di Teddy e nella nostra formula", il gruppo è riuscito così ad ampliare la sua presenza sul mercato internazionale, oltre ad aver irrobustito la rete dei punti vendita in Italia da Bologna fino a Catania.

Un piano di sviluppo che non era affatto scontato, in un anno così "complesso, dal punto di vista geopolitico". E non solo per l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime. Il gruppo Teddy ha oltre 60 negozi tra Russia e Ucraina, e sono tutti gestiti insieme a imprenditori locali o in franchising. Degli 11 negozi in Ucraina, "alcuni sono stati riaperti, ma la situazione rimane ovviamente precaria". Questo a causa soprattutto della disponibilità di energia elettrica. In Russia invece, dove Teddy ha oltre 50 negozi ed è presente con una società che opera in franchising con imprenditori locali, attualmente "le attività sono tutte aperte". E la Russia resta a oggi "uno dei mercati di riferimento per il gruppo".

Manuel Spadazzi