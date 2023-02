Da Bellaria a Milano La rotta musicale del trapper Lil Zava

Ha solo 18 anni ma una gran voglia di raccontare, con i suoi brani trap, la vita di provincia. I suoi videoclip stanno superando su Youtube le 150mila visualizzazioni ognuno e sono una finestra (anche promozionale) sulla Riviera. David Zavatta, conosciuto da tutti come Lil Zava, in soli due anni si sta facendo conoscere sulla scena nazionale trap. Vive a Cesenatico e studia a Savignano all’Iti, ma si sente da sempre bellariese. "Bellaria Igea Marina per me è casa _ dice _ sono cresciuto qui e praticamente ci vivo ogni giorno con i miei amici. Siamo un bel gruppo di ragazzi con nazionalità diverse e grazie a queste amicizie ho costruito questo progetto artistico".

Da quanto tempo fa trap?

"Ho iniziato a scrivere i miei brani durante il lockdown. Sono stati gli amici e la mia famiglia a incentivarmi a provare questa carriera".

I suoi video hanno una media di 150mila visualizzazioni. Se lo aspettava?

"No. Ma il merito è del team che mi segue. E’ stato un lungo lavoro, fatto di sacrifici. Forse sono le tematiche che tratto nei testi che piacciono. C’è sempre un grande pregiudizio verso il mondo trap ma si possono trasmettere anche messaggi belli".

Nel suo ultimo brano ‘Bellaria-Milano’ di cosa parla?

"Parlo di quanto possa risultare difficile affermarsi sulla scena rap italiana quando si abita in provincia, che si può trasformare la provincia in metropoli". Quali sono gli artisti a cui si ispira?

"Sfera Ebbasta e Lazza. Il mio genere è innovativo, viene dalla Francia: è il cosiddetto ‘cassa dritta’, lo stesso di rhove di ‘Shakerando’".

Perché racconta e ama così tanto Bellaria?

"Mi piace la gente che ci vive. La solidarietà che lega anche i ragazzi tra loro. E’ una bella cittadina. Anche nel nostro piccolo, se si ha supporto e tenacia, si possono raggiungere dei buoni risultati. Ringrazio la mia squadra Million Dollar Records, e il produttore che sta credendo in me, Killer Garth".

Il suo sogno è di continuare a vivere in Romagna o trasferirsi a Milano?

"Vorrei trasferirmi ma portando sempre la provincia con me. Per l’ultimo brano ho registrato nello studio Taurus dove lavorano spesso anche Sfera e Salmo, e mi sono fatto notare insieme al mio team".

Rita Celli