Da Bellariva a Rivazzurra Il nuovo lungomare avanza Al palo i progetti dei privati

Mancava l’ufficialità. Ora è arrivata. L’Agenzia del Demanio ha ha ceduto in proprietà al Comune di Rimini (grazie alle procedure del federalismo demaniale), il tratto del lungomare tra Marebello e Rivazzurra. Un’area di circa 27mila metri quadrati. L’operazione era fondamentale: il passaggio di consegne permetterà a Palazzo Garampi di completare la riqualificazione del lungomare nella zona sud, dove (come già capitato in piazzale Kennedy) si andrà a metter mano anche alla rete fognaria e si chiuderanno gli scarichi a mare.

Per realizzare il Parco del mare da Bellariva a Rivazzurra l’amministrazione, nell’attesa dell’atto di trasferimeno dell’area - firmato ieri davanti al notaio - si era portata avanti. Il bando per aggiudicare i lavori, pubblicato a dicembre, è in corso di aggiudicazione. C’è già anche il dettagliato programma dei lavori, finanziati con 25 milioni di euro attraverso fondi del Pnrr. Il cantiere entrerà nel vivo nel 2024, dopo le prime opere - propedeutiche ai lavori - che saranno eseguite nell’autunno di quest’anno Si partirà dal tratto 6, da piazzale Gondar a via Siracusa (davanti all’ex colonia Murri). Dopo l’estate 2024 al via i lavori sulla prima parte del tratto 7, da via Siracusa ai giardini di Rivazzurra, dove - prima - si procederà ai vari interventi sulla rete fognaria. "La procedura di ’sdemanializzazione’ dei lungomari ha consentito in questi anni di pianificare e realizzare il Parco del mare in zona sud – sottolinea l’assessora Roberta Frisoni – Ringrazio l’Agenzia del Demanio, con cui abbiamo da tempo una collaborazione costante e continuativa. Siamo in attesa che si completi ora la cessione delle ultime aree, come quella dal lungomare Spadazzi all’ex colonia Bolognese a Miramare".

Resta però da risolvere, ancora, il nodo dei progetti sul lungomare presentati dagli imprenditori. Sono decine gli operatori che attendono risposte, da anni. Tra i progetti depositati ci sono nuovi locali, e ancora parcheggi interrati, spa e altri servizi per alcuni alberghi. Una partita complessa, anche perché non è solo nelle mani del Comune: la questione infatti coinvolge anche la Soprintendenza. Ma per gli imprenditori, che negli ultimi mesi più volte hanno sollecitato il sindaco Jamil Sadegholvaad, si sta andando troppo per le lunghe.

