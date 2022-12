Da Berardi si va da sessant’anni

Il negozio di alimentari in via Pianventena ’Da Berardi’ a San Giovanni ha festeggiato alla vigilia di Natale ben 60 anni di attività commerciale. Adriano Berardi, con la moglie Gianna, ha di fatto da tempo oramai sostituito la madre Maria Zaghini, ultra90enne, al timone dell’attività ma mantenendo la stessa tradizione famigliare. "Siamo oramai rimasti in pochi sul territorio – racconta Adriano Berardi, nella foto con la famiglia – ed alcuni clienti ci scherzano pure sopra, mi chiamano ’L’ultimo dei Mohicani’, per ribadire come la nostra resistenza in ambito commerciale, sia davvero più unica che rara. La soddisfazione è comunque vedere che i nonni di oggi continuano a venire a fare la spesa da noi, come quando erano bambini 60 anni fa e facevano per loro il panino perché andavano a scuola qui vicino. Abbiamo resistito tanto anche per l’affetto della gente e grazie alla posizione che prevede la vicinanza al polo scolastico. Negli ultimi 15 anni abbiamo pure aperto un bar a fianco per poterci aiutare con l’attività, e cercheremo di resistere ancora".

lu.pi.