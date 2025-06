Da Borsellino ai social network: "Il nostro esame più importante"

È cominciata ieri mattina la grande avventura per 2.735 ragazze e ragazzi riminesi alle prese con la prima prova scritta dell’esame di maturità. Un momento simbolico, più che un semplice compito d’italiano. Mentre in tutta Italia oltre mezzo milione di maturandi riempivano pagine di pensieri, riflessioni e speranze, anche davanti all’istituto professionale Alberti e al liceo scientifico Einstein di Rimini si è respirata quell’atmosfera unica che solo la maturità sa regalare. "Notte prima degli esami tranquilla" racconta Francesco Casadei, studente dell’Alberti. "Ci hanno controllato i telefoni subito. Ho scelto la traccia che parlava del ruolo dell’indignazione nei social network". Anche Zemira Dakaj e Ilenia Seseri, compagne dell’indirizzo ottico dello stesso istituto, hanno optato per lo stesso spunto. "Le tracce su Pasolini e Tomasi di Lampedusa non le abbiamo affrontate in classe" spiegano con sincerità. "Quella sull’indignazione digitale era più vicina a noi. La notte prima degli esami? Passata al McDonald’s, in tranquillità. Ora speriamo solo di rendere fieri i nostri genitori".

Poi aggiungono con un sorriso: "Hanno ritirato anche gli smartwatch, non solo i telefoni". Per Dania Bucci, anche lei frequentante l’indirizzo ottico, la scelta è stata netta: "Ho scelto la traccia su Paolo Borsellino e il valore della legalità". Nessuna notte insonne: "Tutto normale. L’obiettivo? Uscire con un 60". Lo stesso spirito lo si coglie nelle parole di Riccardo Leorini: "Ero a letto a mezzanotte. Niente panico. Stamattina, la cosa più bella è stata vedere di nuovo tutti i miei amici".

Anche lui ha affrontato la traccia sull’indignazione social: "Ho cercato di scrivere come parlo, per essere più vero possibile". Dall’Einstein arriva Daniyar Gabbasov, con una riflessione lucida e critica: "Ho scelto il tema sull’atteggiamento delle nuove generazioni. Oggi manca l’agire autentico". E aggiunge con una punta di ironia: "È stato strano fare la prova in corridoio". Iheb Machghoul, ancora dall’Alberti, ha sentito forte il richiamo del valore civico: "Ho fatto il tema su Borsellino e sul valore della legalità. A scuola ne abbiamo parlato tanto". Mohammed Hamani ha scelto la traccia dedicata al rispetto, ispirata a un articolo dell’’Avvenire’ che lo indicava come parola dell’anno secondo Treccani: "È un tema che mi riguarda". E infine, Clarissa Marconi, dall’Einstein, si è cimentata con la traccia storico-argomentativa sugli anni Trenta come decennio che ha sconvolto il mondo: "L’ho trovata interessante, una traccia che si poteva attualizzare. La notte prima? Serena, anche se per la prossima prova un po’ di ansia c’è".

In tutto, sono 71 le commissioni d’esame al lavoro nel Riminese. Degli oltre 2.700 maturandi, 1.376 frequentano un liceo, 792 un istituto tecnico, 567 una scuola professionale. A questi si aggiungono 140 studenti delle paritarie, 40 privatisti e ben 147 adulti delle serali. Un mosaico di storie e sogni, tutti diretti verso lo stesso traguardo: la maturità.

Aldo Di Tommaso