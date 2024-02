Da Catania arriva in dono una reliquia

Si avvicinano i festeggiamenti per Sant’Agata, compatrona della Repubblica di San Marino. Quest’anno la memoria di Sant’Agata ha una tonalità ancora maggiore di festa in quanto è arrivata da Catania in dono una reliquia della Santa con l’autentica della Diocesi di appartenenza, che verrà esposta alla venerazione dei fedeli proprio nella giornata di lunedì. La reliquia sarà custodita nella Basilica del Santo Marino sotto la custodia del rettore e durante i festeggiamenti della Santa sarà esposta alla venerazione

dei fedeli nella cripta di Sant’Agata nella mattinata quando si celebreranno le quattro messe a lei dedicate che saranno celebrate alle 8, alle 9, alle 10 e alle 11.30. E nel pomeriggio nella processione da Borgo Maggiore (14.30) fino a giungere alla Pieve (15.15) per il canto dell’inno a San Marino e del Te Deum con la benedizione finale.