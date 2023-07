Da Cattolica fino a Hollywood Alessandro ha trovato l’America

Da Cattolica ad Hollywood, diventando un filmmaker di fama mondiale e collaborando con gli artisti e musicisti americani tra i più famosi al mondo. Nato nel 1985 a Rimini, Alessandro Bordoni ha trascorso i suoi primi anni a Morciano trasferendosi poi a Cattolica, dove da ragazzo ha aiutato i suoi genitori nell’attività di famiglia ‘Spiaggia Carmen 67’. Si è formato al liceo scientifico di Riccione.

Poi cosa è successo?

"Spinto da una forte curiosità ho lasciato gli studi di Giurisprudenza per coltivare la passione per i video, sperando che questa potesse portarmi a viaggiare per scoprire un mondo più grande. Mi sono iscritto a numerosi workshop tra Milano e Londra". E si è dedicato alle produzioni video a Rimini, per poi spostarsi a Milano: lì ha acquisito l’esperienza necessaria?

"Per qualche anno ho lavorato con marchi internazionali tra cui Adidas e Dolce e Gabbana, ho gestito il dipartimento video di una grande agenzia di comunicazione, occupandomi della direzione creativa e come direttore della fotografia".

Infine il grande salto cominicato con una vacanza negli Stati Uniti, in California.

"Il famoso sogno americano è ancora possibile, in un paese in cui qualsiasi sia la tua specialità, tutti hanno la possibilità di crearsi un futuro: tutto è possibile e l’unico limite è la tua immaginazione. E così con l’aiuto di un avvocato esperto e con tanta pazienza, siamo riusciti finalmente ad ottenere il permesso per trasferirci a Los Angeles. Qui ho cominciato a contattare registi di video musicali fino a quando qualcuno mi ha risposto offrendomi la possibilità di frequentare set importanti".

E ha lavorato sui set con artisti del calibro di Machine Gun Kelly, Justin Bieber, i Blink 182, Snoop Dog e Ben Harper. "Con quest’ultimo per esempio ho realizzato tutti i video del suo primo album strumentale ‘Winter Is for Lovers’ e registrato il video di una versione di ‘Two Hands’ che è stato proiettato subito dopo il discorso di ringraziamento del presidente americano Joe Biden appena eletto".

Fino ad arrivare a Hollywood.

"È proprio nel quartiere di Hollywood sotto la famosa scritta gigante che insieme alla mia compagna viviamo oggi, intervallando produzioni video musicali a cooking show, spot pubblicitari per aziende interazionali e video podcast".

Luca Pizzagalli