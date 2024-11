Da Cesarini a Sivori e Maradona. Buffa racconta l’anima del calcio

Per la gioia degli sportivi, e non solo, Federico Buffa torna in Riviera e apre il cartellone di Riccione Christmas Sea. Il giornalista sportivo e autore, sabato 21 dicembre alle 21, è atteso nella sala Concordia del Palacongressi per La Milonga del Fútbol - Tre leggende del calcio, tre storie indimenticabili: Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona, da lui stesso scritto e interpretato con la regia di Pierluigi Iorio. Da oggi intanto in prevendita si potranno acquistare i biglietti da 10 e da 20 euro su liveticket.it o allo Iat al Palazzo del Turismo (aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Sabato e domenica dalle 9 alle 17). La Milonga del Fútbol, annunciato come un intenso ed emozionante viaggio tra le vite delle tre leggende del calcio, Cesarini, Sivori e Armando Maradona, intreccia il racconto delle gesta dei tre calciatori alla musica dal vivo di Alessandro Nidi, al pianoforte, e alla voce di Mascia Foschi. La storia è ambientata nel Novecento argentino, secolo ricordato negli annali della storia per i suoi cinque colpi di Stato. Un Paese difficile del quale Buffa è sempre stato tanto innamorato, così lo ha voluto portare in scena attraverso i suoi campioni di calcio, lasciando spazio, a inizio spettacolo, a una parentesi sull’emigrazione italiana, cominciata nel 1870 con l’Unità d’Italia. Nel racconto di Buffa, Cesarini appare come un funambolo del gol, un calciatore straordinario capace di segnare nei momenti cruciali. Non a caso ha ispirato l’espressione ‘Zona Cesarini’, tuttora in uso, anche fuori dal contesto calcistico.

Come ricorda Buffa, fu lui a scoprire il talento di Sivori, calciatore definito "irriverente e brillante", che incantò l’Argentina negli anni ’50, quando il Paese stava vivendo in pieno il suo boom economico. Dulcis in fundo Maradona, el Pibe de oro, simbolo di una generazione e di un popolo che, tra gli anni ’80 e ’90, cercava riscatto dopo la recessione e la dittatura del Generale Videla. Con lui si va a spasso nella sua vita, raccontando anche come Bearzot l’abbia aspettato. Le storie dei tre miti del calcio appaiono potenti e intrise di romanticismo, italianità e passione.

Nives Concolino