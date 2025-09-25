Da Cna cento proposte per snellire la burocrazia

Cna chiama a raccolta sindaco e amministratori per snellire i percorsi burocratici. L’incontro si è svolto nella sede dell’associazione, con rappresentati i Comuni della costa, escluso Riccione. "Nonostante gli sforzi innegabili, con 15 interventi legislativi dal 1990, la burocrazia continua, pur con miglioramenti sensibili, a rappresentare una fragilità strutturale e un freno allo sviluppo della nostra economia e del fare impresa – spiega Davide Ortalli, direttore di Cna Rimini – Banche dati con linguaggi diversi ed incapaci di comunicare, storture procedurali, richieste di informazioni e documenti già in possesso della Pubblica amministrazione, il tema gigantesco delle responsabilità che gravano sui dipendenti pubblici a rallentare l’operatività, situazioni estreme in ambito urbanistico". Inoltre "sono necessari provvedimenti da parte del governo centrale ma qualcosa è migliorabile anche a livello locale". Cna ha consegnato alle amministrazioni un catalogo con 100 proposte per sburocratizzare i processi amministrativi attraverso i quali ottenere maggior semplicità e velocità nelle procedure. "Le proposte consegnate vogliono essere un punto di partenza costruttivo in questo percorso". Tra i tanti temi affrontati quello dei dehors per imprese artigiane alimentari, le insegne di esercizio, industrie insalubri, la piattaforma degli appalti, la possibilità di superare le anagrafi comunali con il Rent, la necessità di autorizzazioni uniche per l’accesso ai porti.