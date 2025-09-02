Da Cracovia una reliquia di Papa Giovanni Paolo II. Un dono già esposto nella Basilica del Santo

Quest’anno i festeggiamenti in onore del patrono San Marino, fondatore della Repubblica, avranno una tonalità ancora più solenne. Infatti, è arrivata sul Titano da Cracovia in dono una reliquia insigne di Papa San Giovanni Paolo II con l’autentica della Diocesi di appartenenza. Reliquia che verrà esposta nella Basilica del Santo alla venerazione dei fedeli fino al 10 settembre.

L’arrivo della reliquia del Santo Papa polacco a San Marino è stato possibile grazie all’interessamento del vescovo Domenico Beneventi, con l’autorizzazione dell’arcivescovo emerito di Cracovia e già segretario personale di San Giovanni Paolo II, il Cardinale Stanislaw Dziwisz, e grazie alla preziosa collaborazione e il contatto diretto con don Andrea Nardotto, segretario del Cardinale.

"L’iniziativa – racconta don Marco Mazzanti – è nata da una proposta congiunta di Pier Luigi Consorti, vicepresidente del gruppo di preghiera di Montepaolo e segretario generale del Consolato onorario della Repubblica di Polonia in San Marino, da decenni impegnato nel volontariato umanitario e culturale verso la Polonia, e di Monika Pelczar, assistente del console. Un ringraziamento particolare va riservato al console onorario della Repubblica di Polonia in San Marino, Chiara Maria Consorti che attraverso la sua attenta regia si è prodigata all’iniziativa e ha intessuto sapientemente i contatti perché la reliquia sia conservata, onorata e venerata nella Basilica del Santo Marino sotto la custodia del Rettore".

La Chiesa sammarinese-feretrana ha ricevuto la visita di San Giovanni Paolo II il 29 agosto 1982. "Ora questa reliquia diventa un segno manifesto del Suo Magistero e della intramontabile testimonianza che egli ci ha lasciato, oltre a rinnovare quei profondi legami di amicizia e di fede che uniscono la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Polonia".