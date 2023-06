Da don Sergio 102mila euro per la Collegiata

Don Sergio Matteini ha fatto tanto, tantissimo per Santarcangelo da vivo. E continua a farlo anche se non c’è più. Perché i lavori in corso per il restauro della chiesa Collegiata sono stati resi possibili anche dall’importante eredità lasciata da don Sergio. Lo storico parroco, scomparso nel 2021 a 83 anni, ha donato 102mila euro alla parrocchia della Collegiata, dove ha prestato servizio dal 1969 al 2001. Una somma che "è stata molto preziosa per affrontare i costi dei lavori per la Collegiata – spiega don Davide Arcangeli – Perché il contributo che abbiamo ottenuto dalla Cei non è arrivato tutto in un’unica soluzione, ma per tranche, seguendo lo stato stato di avanzamento dei lavori. Grazie all’eredità di don Sergio siamo riusciti a gestire meglio le spese correnti". Che don Sergio avesse deciso di donare la sua eredità alla Collegiata si sapeva, ma pochi conosceva l’entità della donazione, che è stata resa nota insieme alla pubblicazione del bilancio 2022 della parrocchia di Santarcangelo, avvenuta in questi giorni. Non solo: anche i proventi del libro dedicato a don Sergio, "Un prete tra la gente della gente", scritto da Roberta Tamburini e pubblicato da Il Ponte, stanno contribuendo alle spese per il restauro della Collegiata.

La prima fase del maxi cantiere, che interessa il campanile e il transetto sinistro della chiesa, è quasi terminato. Poi si passerà al secondo stralcio di lavori, anch’essi progettati e diretti dall’architetto Mauro Ioli. Lavori molto più corposi e onerosi: se il primo stralcio è costato circa 800mila euro, per il secondo serviranno quasi 2 milioni. La parrocchia e il comitato nato per trovare le risorse per coprire le spese stanno facendo il possibile, per reperire i soldi necessari. Al momento il comitato è riuscito a raccogliere oltre 65mila euro. Se non si troveranno i soldi, la diocesi e la parrocchia di Santarcangelo potrebbero vendere la chiesa del Suffragio di via Pascoli. Un’ipotesi estrema, che si vuole evitare a ogni costo.

Per questo, da mesi, sono in corso contatti con il ministero dei beni culturali e con la Cei, da parte della diocesi e anche del Comune di Santarcangelo, per ottenere nuovi contributi e coprire buona parte delle spese richieste dal prossimo stralcio dei lavori. Alla fine i soldi dovrebbero arrivare, evitando così la vendita del Suffragio. Intanto la parrocchia invita tutti i santarcangiolesi a destinare con la dichiarazione dei redditi l’8 per mille alla Chiesa cattolica "per contribuire così al restauro della Collegiata e salvarla".