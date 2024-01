Da Elvis a Dylan: aperitivo rock con i Miami & The Groovers

Proporranno i loro brani originali e anche cover di Elvis, Bruce Springsteen, Bob Dylan , Johnny Cash per una serata ad alto tasso rock. Loro sono i Miami & The Groovers che oggi si esibiranno a Cattolica in formazione trio: Lorenzo Semprini a chitarra, voce e armonica, Beppe Ardito alle chitarre e cori, Alessio Raffaelli al piano e alla fisarmonica. Il loro concerto sarà un tributo alle leggende del rock. Appuntamento oggi (a partire dalle 18,30) alla Tana birreria e cucina a Cattolica, l’ingresso è libero.