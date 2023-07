Da Favino a Salemme: altri big sul red carpet

L’edizione 2023 di Ciné, in programma da martedì a venerdì anima il red carpet con star di primo piano. Oltre agli annunciati Diego Abatantuono e Francesco Patierno e alla schiera di registi e attori, come Pupi Avati, che da stasera in piazzale Ceccarini anticipano il grande evento con ‘Ciné in città’, al palacongressi di Riccione arriveranno Pierfrancesco Favino, Matteo Garrone, Enrico Brignano, Micaela Ramazzotti, Vincenzo Salemme e Paola Cortellesi, solo per citarne alcuni. Saranno loro i protagonisti della convention dell’industria cinematografica, durante la quale ai professionisti del settore verranno presentati in anteprima assoluta novità e titoli in uscita delle principali case di distribuzione. Giornata chiave sarà mercoledì, alla convention di 01 Distribution sono attesi il regista Edoardo De Angelis e l’attore Pierfrancesco Favino per il film Comandante, Matteo Garrone per Io Capitano, Enrico Brignano per Una commedia pericolosa e Micaela Ramazzotti al suo esordio come regista per Felicità. Nel pomeriggio ospiti di Medusa saranno invece Claudio Bisio per la regia di L’ultima volta che siamo stati bambini, Gianluca Ansanelli con gli attori Vincenzo Salemme e Max Tortora per La guerra dei nonni, il regista sceneggiatore Neri Parenti con Enrico Brignano protagonista di Volevo un figlio maschio. Giovedì alla convention di Vision Distribution interverranno invece Massimiliano Bruno, Edoardo Leo e Fabrizio Bentivoglio per I peggiori giorni, Paola Cortellesi ed Emanuela Fanelli per C’è ancora domani, Davide Minnella e Francesco Scianna per Cattiva Coscienza. Abatantuono e Patierno arriveranno, giovedì, per il film Improvvisamente a Natale mi sposo (Notorious Pictures). Mercolrdì alle 14,30 ’incontro ‘Rough cut and more by Emilia-Romagna Film Commission’.

Nives Concolino