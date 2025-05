Dà fuoco alla sua casa: terrore a San Giovanni

Armato di accendino, ha appiccato un incendio che in un attimo ha devastato la sua abitazione, a Montalbano, frazione di San Giovanni. Momenti di terrore, ieri verso le 12.30 nel complesso residenziale di via Pasini, a causa del gesto folle compiuto da un 40enne. L’uomo abita da solo in una villetta a due piani di sua proprietà e, stando a quanto emerso, ha alle spalle dei precedenti, motivo per cui al momento è sottoposto al regime dell’affidamento in prova. Non è chiaro che cosa lo abbia portato ad appiccare le fiamme: forse la sua voleva essere un’azione di protesta. Certo è che il rogo poteva avere conseguenze ben peggiori, anche se alla fine i danni sono stati circoscritti e limitati all’abitazione del 40enne. Le fiamme e il fumo che si sono propagati dall’immobile hanno comunque fatto scattare l’allarme e seminato il panico tra i vicini di casa. Pare che in passato l’uomo si fosse già reso protagonisti di comportamenti molesti nei confronti degli altri residenti, tanto che anche l’altro ieri le forze dell’ordine erano intervenute in via Pasini. Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco, ieri sono accorsi anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Per fortuna, le fiamme non si sono propagate alle altre villette e i danni sono stati limitati all’immobile di proprietà del 40enne. Quest’ultimo è rimasto leggermente intossicato ed ha accettato di essere accompagnato per accertamenti in pronto soccorso, dove avrebbe continuato a dare in escandescenza. Al momento si sta valutando la possibilità di attivare un trattamento sanitario obbligatorio (Tso). L’abitazione andata a fuoco è stata dichiarata inagibile dal personale del 115.