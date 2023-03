‘Da Gher’ nella storia "Mai tradito Riccione"

Quando sul molo senti l’odore di spiedini di pesce capisci di essere arrivato Da Gher. Il ristorante al porto è diventato ora ’Bottega storica’. Una tradizione lunga per Gher, aperto nel 1951, e un forte attaccamento alla città. "Abbiamo avuto tante proposte di aprire ristoranti in montagna e altrove, ma abbiamo preferito non tradire le nostre radici, non lasciare Riccione. Siamo quindi molto orgogliosi di essere ’Bottega storica’ della nostra città", racconta il titolare Sergio Serafini. Sergio ha preso le redini dopo la scomparsa dei fratelli Antonio e Carlo. Il ristorante è nato dalla passione e dalla lungimiranza dei genitori, il padre Elviro e la madre Caterina. Elviro era un pescatore, lo chiamavano Gher, il ghiro, perché durante le battute di pesca aveva l’abitudine di mettersi sotto coperta e addormentarsi. Un giorno decise di aprire un piccolo chiosco sul molo. Era il 1951: da quel giorno nacque Da Gher. Un poco alla volta quel chiosco si ingrandì fino a quando il ristorante assunse, negli anni ’60, la forma che ha ancor oggi.

La tradizione di Elviro fu portata avanti dai tre figli, di cui oggi sopravvive solo Sergio. "Abbiamo sempre tirato avanti con passione, con fatica ma anche con divertimento – racconta Sergio –. Il babbo ci diceva sempre di restate uniti e solo in questo modo potevamo avere fortuna. Così il nostro chiosco, chiamato con il soprannome del babbo, Gher, da lì a poco si è disteso sul molo diventando un ristorante". Ai tavoli di Gher si sono seduti in tanti, da Modugno a Celentano. Qui era di casa Lucio Dalla e ancor oggi si incrociano Morandi, Valentino Rossi ed anche Vasco. A consegnare il riconoscimento di ’Bottega storica’ è stata ieri la sindaca Daniela Angelini, insieme a Marco Mussoni e a Roberto Corbelli di Cna.