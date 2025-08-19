Da Hera 131 milioni di euro al territorio riminese in un anno

Il Gruppo Hera ha distribuito in un anno 131 milioni di euro nel territorio riminese, fra retribuzioni ai dipendenti (550, di cui 45 nuovi assunti), forniture a imprese locali, versamenti alla pubblica amministrazione, dividendi agli azionisti pubblici e sponsorizzazioni. Il dato emerge dal report annuale ‘La creazione di valore condiviso 2024’, che rendiconta gli impatti ambientali, economici e sociali del gruppo nei territori serviti lungo tre assi strategici.

Dei 131 milioni di valore economico restituito al territorio riminese, 75 sono in acquisti di beni e servizi da fornitori locali: commesse che hanno generato un indotto occupazionale di 451 persone. Posti di lavoro che si sommano ai 550 occupati diretti della multiutility in provincia. Per quanto riguarda la neutralità carbonica, nel Riminese il 27% dei clienti residenziali di Hera ha scelto offerte di energia elettrica da fonti rinnovabili o con emissioni compensate. Significativi i dati che riguardano l’economia circolare: nel 2024 la raccolta differenziata ha raggiunto il 70%. L’area del riuso, nata dalla collaborazione tra Hera e la cooperativa La Fraternità, ha raccolto tremila oggetti nel primo anno di attività, contribuendo alla riduzione dei rifiuti e al risparmio di materie prime.

Capitolo risorse idriche: i consumi interni di acqua sono scesi di oltre il 25% in sei anni e il riuso delle acque reflue è salito all’11%. E ancora: nel 2024 il Gruppo Hera ha investito 359,4 milioni di euro in resilienza e innovazione, con un piano quinquennale da 1,7 miliardi.