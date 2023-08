Da Hollywood a Santarcangelo La festa del cinema indipendente

Santarcangelo città del cinema indipendente. Fino a domenica è di scena il Nòt Film Fest, che si presenta anche in questa edizione con un programma ricco. Pellicole rare ed esclusive, registi e film-maker in azione, laboratori e iniziative per gli addetti ai lavori (e non solo) animano il festival, che porta sul grande schermo temi importanti come i cambiamenti climatici e la giustizia sociale, la solitudine e i disturbi mentali. Il Nòt Film Fest trasforma Santarcangelo, coinvolgendo residenti e turisti nei luoghi più iconici: dallo Sferisterio alla Collina dei poeti all’ex biblioteca, allestita per l’occasione come un cinema per ospitare proiezioni ed eventi (vista l’indisponibilità del Supercinema, dove sono in corso i lavori).

Al festival, giunto alla sesta edizione, contribuiscono anche la Regione e il ministero della Cultura. La sindaca di Santarcangelo Alice Parma tesse così le lodi dell’evento: "È un festival fantastico, e cierente con la realtà e con l’identità più profonda del paese. Una manifestazione che è cresciuta negli anni con intelligenza e misura e, soprattutto, ricca di un cinema che parla alle nuove generazioni". Questa edizione del Nòt Film Fest, cominciata martedì, conta ben 111 opere, di cui 100 anteprime. In cartellone tanti film, ma anche cortometraggi, documentari, pellicole musicali e sperimentali ma anche ‘branded films’, tutti girati in 27 paesi diversi e frutto di una selezione avvenuta fra oltre mille. La giuria è formata da rappresentanti del celebre Sundance Film Festival (rassegna americana del cinema indipendente) e membri dell’Academy, che assegna i prestigiosi Oscar. Spicca tra i giurati i nomi di Toby Brooks, senior manager del Sundance, Kim Magnusson, produttore e vincitore dell’Oscar, e Rebecca Pruzan, produttrice nominata agli Oscar, e registi italiani emergenti italiani come Giulia Grandinetti, Paola Bernardini e Paolo Strippoli. Per l’organizzazione di Nòt Film Fest Alize Latini e Giovanni Labadessa, direttori artistici del festival, si sono avvalsi dell’aiuto di associazioni locali e di Santarcangelo dei teatri. Più di cento, come detto, le opere da vedere, tra cui Medea di Lucia Senese, regista impegnata in una reinterpretazione della tragedia eurpidea. La protagonista è Paola Cagliari, muove i suoi passi in una scena improbabile ambientata a Los Angeles fra il monte Olimpo (a Hollywood) e la spiaggia di Malibù. Tanto cinema, ma non solo: spazio anche alla musica con i Music Talks, tra gli ospiti Rodrigo d’Erasmo, il violinista di Pfm, Afterhours e tanti altri arsti.

Andrea G. Cammarata