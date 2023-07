Da Hong Kong a Cattolica per seguire un convegno

Da Hong Kong a Cattolica, a lezione dal dottor Giacomo Fabbri, dello studio ‘Ban Mancini Fabbri’. A farsi migliaia di chilometri sono stati diciotto medici odontoiatri per partecipare al convegno dal titolo: ‘Moderni orientamenti terapeutici in protesi fissa e implantologia’. I medici sono stati ospiti da lunedì a mercoledì inclusi, all’hotel Europa Monetti, dove hanno seguito le lezioni teoriche dalla sala convegni sia per la parte teorica, che mediante una connessione streaming con lo studio dentistico per la parte pratica. In precedenza avevano seguito i corsi del dottor Fabbri altri medici provenienti dall’Arabi Saudita, Beirut e Russia. "Per me – spiega Fabbri – è una grande soddisfazione. Cattolica ha un grande potenziale e ho sempre ricevuto ottimi riscontri dai colleghi che all’attività hanno legato qualche giorno di vacanza".