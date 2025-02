Da hotel ad appartamenti lo dice il Consiglio di Stato

Alberghi ormai fuori mercato, che si trasformano in appartamenti. Il Consiglio di Stato dà ragione alla proprietà che ha visto riconosciuta la possibilità di trasformare il vecchio albergo chiuso da tempo, in appartamenti. Dopo avere perso al Tar, il Comune era ricorso, ma i giudici di Palazzo Spada hanno dato ragione ai proprietari. Si tratta di un vecchio hotel chiuso nel lontano 2002. Per i giudici "qualsivoglia previsione normativa che precluda ‘a priori’ il cambio di destinazione d’uso, o lo limiti fortemente, provocando il sostanziale azzeramento delle potenzialità economiche del bene già destinato ad attività alberghiera, è inevitabilmente illegittimo perché incide sulla pretesa della parte richiedente il cambio di destinazione, ad ottenere, come previsto dalle suddette norme di legge, una valutazione concreta e specifica della sua richiesta, in ragione delle negatività economiche che le deriverebbero in caso continuasse la relativa attività". Nella sostanza, se la gestione turistica è anti-economica, non si può impedire a priori la trasformazione in appartamenti.