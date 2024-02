Da Ibiza alla Riviera: Riccione è pronta a entrare nello Space

La collina cambia musica. Dopo le stagioni del Musica, appunto, nella struttura dove un tempo c’era lo storico Prince il 2 di giugno aprirà lo Space Riccione. Per chi è stato ad Ibiza il nome ricorda lo storico locale che ha fatto la storia delle notti sull’isola. Ed in effetti Pepe Rosello, l’imprenditore che ha costruito il mito dello Space, ha deciso di puntare su Riccione portando con sé il nome e un progetto artistico e culturale che andrà ben oltre la classica discoteca notturna.

L’inaugurazione dovrà far ‘rumore’ e proprio per questo è stato scelto Carl Cox, l’artista che ha legato il suo nome e la sua carriera allo Space. Sarà Cox a riallacciare i fili di una storia che si era interrotta a Ibiza nel 2016 con il party di chiusura del locale. In quel momento terminò l’esperienza di Pepe Rosello sull’isola, ma non la voglia di tornare a dettare il ritmo delle notti. L’occasione è arrivata a Riccione dove il Gruppo Cipriani, noto per la ristorazione, dal nord America al resto del mondo, aveva già investito nelle stagioni passate per trasformare l’ex Prince nel Musica. La pandemia aveva colpito duramente il settore dell’intrattenimento notturno rendendo difficile proporre un progetto ambizioso. Ma nel frattempo Rosello cercava una nuova sfida e i Cipriani un rilancio della discoteca.

Ora possono riprendere i lavori per far diventare il locale sulla collina uno spazio nuovo. L’investimento complessivo, incluso il budget per gli artisti, dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro. Per organizzare e gestire una proposta artistica che vuole far diventare lo Space protagonista ben oltre i confini della riviera romagnola, ci sarà una vecchia conoscenza della collina riccionese, Fabrizio De Meis. per tanti anni alla guida del Cocoricò.

A quanto pare De Meis non avrà incarichi societari, ma sarà la figura di riferimento nella gestione del progetto Space. Quando si parla di Space Riccione non si deve tuttavia intendere una discoteca nel concetto classico del termine.

Il Gruppo Cipriani ed il gruppo E-Culture intendono realizzare un super club multifunzionale per concerti, spettacoli dal vivo e dj set con i migliori artisti internazionali. L’area è pensata per ospitare eventi diurni e notturni e si sviluppa in due ampi dancefloor, Woodland e Arena. Il locale avrà anche una grande terrazza riservata a un pubblico più esigente. Sarà un luogo da vivere fin dalle prime ore del pomeriggio con una offerta variegata.

Il progetto, che tiene in considerazione un’area di 30mila meri quadrati, è stato realizzato dall’architetto Marco Lucchi, archistar della progettazione di spazi dedicati all’intrattenimento con oltre 200 realizzazioni in Italia e nel mondo.

"Siamo felici di continuare i 27 anni di storia di Space qui a Riccione, una località iconica dove tutte le istituzioni ci hanno accolto con grande entusiasmo – premette Pepe Rosello –. Insieme a Fabrizio De Meis abbiamo progettato una stagione estiva straordinaria, con alcuni dei nomi più importanti della club culture mondiale, che annunceremo a breve".

Andrea Oliva