Da Ieg ’tesoretto’ di oltre 6 milioni. Azionisti, via libera ai dividendi

Un ’tesoretto’ di oltre 6 milioni dagli utili di Ieg. Tanto frutteranno i dividendi delle azioni della Fiera grazie al bilancio 2024 approvato ieri dall’assemblea dei soci. Presenti anche i sindaci di Rimini e di Vicenza, Jamil Sadegholvaad e Giacomo Possamai, per testimoniare la soddisfazione per gli ottimi risultati raggiunti l’anno scorso. Il bilancio 2024 si è chiuso con un utile di esercizio di oltre 28,1 milioni. L’assemblea ha approvato ieri il dividendo di 20 centesimi per ogni azione, che distribuirà complessivamente agli azionisti oltre 6,1 milioni di euro (in pagamento dal 14 maggio). Di questi, quasi 3,1 milioni andranno a Rimini Congressi e 1,2 a Vicenza holding, le due ’casseforti’ che detengono le partecipazioni degli azionisti territoriali in Ieg. Altri 141mila euro andranno alla riserva statutaria, circa 156mila alla riserva indisponibile per plusvalenze non realizzate, il resto (circa 2,5 milioni) sarà usato a copertura delle precedenti perdite di esercizio. Dall’assemblea dei soci è arrivata anche la conferma della nomina del nuovo membro del cda di Ieg, Meris Montemaggi, già cooptata dal consiglio di amministrazione il 27 marzo scorso. Montemaggi prende il posto di Valentina Ridolfi, che si è dimessa dall’incarico dopo la nomina ad assessore all’urbanistica e al Pnrr di Rimini. L’assemblea ha inoltre nominato Paolo Gasperoni nuovo sindaco supplente, così da riportare il collegio sindacale alla composizione prevista dallo statuto. Collegio che rimarrà in carica fino alla data dell’assemblea che dovrà approvare il bilancio 2025.

Infine l’assemblea degli azionisti ha autorizzato per 18 mesi il consiglio di amministrazione di Ieg "all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, anche in più tranche, anche su base rotativa, di azioni ordinarie della società prive del valore nominale, fino a un numero massimo che – tenuto conto delle azioni complessivamente detenute – non sia superiore al 5% del capitale sociale". Gli acquisti, come precisa Ieg, dovranno essere effettuati a un prezzo per azione che non potrà discostarsi per oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente a ogni singola operazione. Al momento la società detiene circa 319.000 azioni proprie, l’1,03% del capitale sociale avente diritto di voto. Il titolo di Ieg, da inizio anno, è stato quasi sempre superiore ai 7 euro ad azione.

ma.spa